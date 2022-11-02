Затишье перед бурей: российские войска приготовили к большому наступлению

Затишье перед бурей: российские войска приготовили к большому наступлению
Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Происходящее на поле боя будет строго засекречено

Источники практически перестали сообщать оперативную информацию из зоны СВО. Эксперты утверждают, что "затишье" происходит не просто так – это связано с военным положением, установленным в новых регионах, которое подразумевает некоторую цензуру. Своим анализом ситуации на поле боя они поделились в беседе с МК. 

Военный аналитик Владислав Шурыгин утверждает, что пока бои сменились на позиционное противостояние. Постепенно российские войска перехватывают инициативу у ВСУ, и скоро стоит ждать полномасштабного наступления. Более вероятно оно начнется к концу ноября. 

Алексей Леонков, редактор журнала "Арсенал Отечества", отметил, что информационный вакуум будет сохранятся. Раньше отсутствие цензуры играло против российской армии, поскольку случайно источники и военные корреспонденты могли "слить" расположение подразделений или планы военного руководства по наступлению. Теперь подобного не будет.

"Нас, обывателей, будут информировать по результатам достигнутых успехов. Например, об освобождении населенных пунктов, прекращении функционирования некоторых объектов", – указал он.

Леонков также утверждает, что Россия готовится к полномасштабному наступлению, которое, вероятно, может стартовать до конца года, поскольку впереди у российских военных – зимняя кампания.

Источник: Московский комсомолец
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