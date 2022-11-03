Потери ВСУ будут чудовищными

Стратеги из генштаба ВСУ упорно продолжают называть одной из своих ключевых целей "возвращение" Крыма в состав украинских границ. Однако, пишет Le Figaro, сделать это невозможно: Киеву для захвата полуострова потребуется успешное наступление на Херсонщину, которое сопровождается невообразимыми потерями.

Проблема же не носит не столько стратегический характер, сколько идеологический: украинские власти сами однажды открестились от мира с территориями, которые были для них безвозвратно потеряны. В ответ на отказ регионов жить под властью Киева ВСУ мстят – Крым отключали от водоснабжения и электричества, а освобожденные позднее территории просто обстреливают, убивая мирных.

ВСУ объявили, что готовы в 2023 году перенести военные действия в Крым. Главномандующий Валерий Залужный, кстати, признал причастность Киева к взрывам на базах РФ в Крыму. Сказанное никого уже не удивило, однако стало еще яснее, что инициативы к Крыму у Украины далеки от мирных.

Для "крымской операции" ВСУ нужно успешно провернуть контрнаступление на Херсон: подойти под обстрелами российских войск к городу, затем пересечь неким образом Днепр, после чего пройти сотни километров по Херсонской области и наткнуться на "узкое горлышко" шириной в девять километров. На таком узком выходе российским войскам можно держать оборону и обстреливать каждый натиск живой силы, которой просто невозможно прорваться.

Однако популизма в заявлениях официальных лиц и главы государства на фоне провалов в контрнаступлении не убавилось: "Общественная служба новостей" пишет, что Зеленский заявил о желании "приехать в Крым и увидеть море".

Телеканал "360" сообщает, что ВСУ попытались обстрелять Херсон из ракетных систем залпового огня HIMARS. Противовоздушная оборона смогла перехватить все цели.