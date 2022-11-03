В Министерстве иностранных дел выдали подробности беседы с британским послом

Британия имела прямое отношение к диверсии против Черноморского флота в Севастополе на прошлой неделе. В связи с этим британского посла Броннерт вызвали в российский МИД, выразив протест, указывается в сообщении ведомства.

В Москве отметили, что Лондон принимал активное участие в подготовке и снабжении Киева, подготавливая специалистов к совершению диверсионных атак на море.

К примеру, в 2020 году Великобритания и Украина расширили программу подготовки украинских военных моряков, а уже к концу года британцы начали обучать боевых плавцов. Все работы они ведут в городе Очаково Николаевской области на базе "Юг". Также в Одессе работают школы военных водолазов, где специалисты учатся навыкам глубоководного подрывного дела.

В августе и сентябре британские инструкторы обучали украинских солдат использовать беспилотные подводные аппараты, которые предназначены для поражения кораблей. МИД РФ располагает информацией, что ВМС Великобритании передали украинской стороне определенное количество БПА.

"Подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям", – подчеркнули в ведомстве.

Москва потребовала незамедлительно прекратить провокации со стороны Британии, предупредив, что если подобные атаки продолжатся, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности будет на плечах Лондона.