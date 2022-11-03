МАГАТЭ вынесло о подготовке провокации с "грязной бомбой" Украиной

МАГАТЭ вынесло о подготовке провокации с "грязной бомбой" Украиной
Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/EuropaNewswire
Организация начала анализ после обвинений России

После проведенной проверки на ядерных объектах Украины МАГАТЭ не обнаружило признаков, свидетельствующих о создании страной "грязной бомбы". Об этом сообщили в организаци.

МАГАТЭ направило миссию на Украину для проверки после обвинений со стороны Москвы, что Киев готовится скинуть на украинские территории "грязную бомбу". Аналитики отмечали, что эта провокация будет возложена на российскую сторону и позволит ввести войска НАТО в регион. 


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Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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