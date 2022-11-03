Организация начала анализ после обвинений России

После проведенной проверки на ядерных объектах Украины МАГАТЭ не обнаружило признаков, свидетельствующих о создании страной "грязной бомбы". Об этом сообщили в организаци.

МАГАТЭ направило миссию на Украину для проверки после обвинений со стороны Москвы, что Киев готовится скинуть на украинские территории "грязную бомбу". Аналитики отмечали, что эта провокация будет возложена на российскую сторону и позволит ввести войска НАТО в регион.





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