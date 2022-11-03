Всего такое решение приняли шесть государств

Комитет Палаты представителей по иностранным делам Чехии принял резолюцию, согласно которой российская власть признается "террористической". За принятие документа выступило 12 депутатов из 14, сообщают České noviny.

Чиновники заявили, что осуждают действия России на Украине, которые включают начало боевых действий и уничтожение инфраструктуры страны – произошедшее они квалифицировали как теракт в отношении другой страны.

"Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и необоснованные обвинения Украины, планирующих применить оружие массового поражения, представляют собой опасную эскалацию напряженности и угрозу общеевропейской безопасности", – говорится в резолюции.

Власти Чехии заявили, что действия России направлены против украинского народа, его идентичности и независимого существования, подчеркнув, что виновные в этом должны понести наказание. Также они указали, что дипломатические отношения с Москвой должны быть пересмотрены.

Ранее Польша и Эстония признали российские власти "террористическим режимом". Представители стран указали, что помогут Международному суду в расследовании дел виновных в совершенных на Украине преступлениях. До этого аналогичные решения приняли украинские, литовские и латвийские власти. ПАСЕ также приняла резолюцию, в которой Россия признается "террористическим режимом".