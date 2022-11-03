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На окончательное решение президента Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине могли повлиять три человека из его окружения. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на собственные источники в российском правительстве.
В окружении Путина уже в 2021 году оказалось много людей, которые считали что проблемы с Украиной нужно решать силовым путем.По словам источников, больше всего за проведение СВО выступали секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Именно они и убедили главу дать старт военной кампании. Чиновники считали, что из-за возраста президента они могут не успеть решить украинский вопрос.
Также издание пишет, что на решение Путина повлиял и миллиардер Юрий Ковальчук. Министра обороны Сергея Шойгу при этом в статье назвают "колеблющимся исполнителем", подчеркивая, что силовая инициатива исходила от других.
Источники утверждают, что большая часть российских элит даже не догадывалась о планах России начать военную операцию на Украине, считая все блефом, которое затеяли российские власти. Поэтому новость о старте военных действий оказалась для них неожиданностью.
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