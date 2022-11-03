Большинство чиновников даже не догадывалось о настоящих планах Москвы

На окончательное решение президента Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине могли повлиять три человека из его окружения. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на собственные источники в российском правительстве.

В окружении Путина уже в 2021 году оказалось много людей, которые считали что проблемы с Украиной нужно решать силовым путем.По словам источников, больше всего за проведение СВО выступали секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Именно они и убедили главу дать старт военной кампании. Чиновники считали, что из-за возраста президента они могут не успеть решить украинский вопрос.

Также издание пишет, что на решение Путина повлиял и миллиардер Юрий Ковальчук. Министра обороны Сергея Шойгу при этом в статье назвают "колеблющимся исполнителем", подчеркивая, что силовая инициатива исходила от других.

Источники утверждают, что большая часть российских элит даже не догадывалась о планах России начать военную операцию на Украине, считая все блефом, которое затеяли российские власти. Поэтому новость о старте военных действий оказалась для них неожиданностью.