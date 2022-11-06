На это указал сигнал американского президента

Недавнее решение Джо Байдена об отправке в Европу тактических ядерных бомб B61-12 с военной точки зрения не имеет особого смысла, считает обозреватель издания InfoBrics Уриэль Араужо. По его словам, вероятно, американский лидер сделал это, чтобы послать тайный сигнал Владимиру Путину.

Снаряды B-61-12 должны заменить на уже имеющиеся на европейских базах B61. Если рассматривать рокировку с технической точки зрения, то бомбы практически не отличаются друг от друга. Хотя в Вашингтоне уверяют, что делают это ради увеличения обороноспособности стран НАТО.

Обозреватель полагает, что таким образом американский президент хотел показать своему российскому коллеге, что США пойдут до конца, если украинский конфликт станет разрастаться. И военные альянса полностью готовы к полноценной войне с Россией.

По словам Араужо, Байден преследует цель подавить и сдержать Москву. Тогда отношения между РФ и КНР могут охладеть, поскольку Пекин увидит в российской власти слабого союзника. Благодаря этому шагу Вашингтон сможет нанести удар сразу по двум главным противникам.