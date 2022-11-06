"И врагов не нужно": Ходаковский раскрыл причины потерь ВС РФ на фронте

"И врагов не нужно": Ходаковский раскрыл причины потерь ВС РФ на фронте
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Командующие иногда совершают роковые ошибки

Американский институт изучения войны утверждает, что на поле боевых действий со стороны российской армии часто встречаются инциденты с дружественным огнем. По их версии, этому способствует частая замена военачальников, продвижение по службе неопытных солдат, а также неоднородный состав подразделений. Такой вывод подтвердил и командующий батальоном "Восток" Александр Ходаковский. 

В своем Telegram он написал, что, согласно подсчетам, после мариупольской операции больше всего солдат они потеряли из-за дружественного огня. Комбат утверждает, что ситуация рядовая, и во многом ее распространение зависит от командующих войсками. 

Фото: соцсети

Ходаковский отметил, что после этого им приходилось самостоятельно обучать своих же корректировать направленность огня, работать со специальными программами. 

Также военный вспомнил, что похожие ситуации были и с минированием фронта, который к тому моменту успел продвинуться вперед – и командующий об этом не знал. 

"В общем, с такими гениями нам и врагов не нужно. Господа армейские начальники, контролируйте ситуацию – пора расти",

– подытожил комбат.

После таких инцидентов глава России назначил командующего объединенными войсками ВС РФ в зоне СВО. Генерал Суровикин, как полагают эксперты, должен наладить ход ведения спецоперации. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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