Командующие иногда совершают роковые ошибки

Американский институт изучения войны утверждает, что на поле боевых действий со стороны российской армии часто встречаются инциденты с дружественным огнем. По их версии, этому способствует частая замена военачальников, продвижение по службе неопытных солдат, а также неоднородный состав подразделений. Такой вывод подтвердил и командующий батальоном "Восток" Александр Ходаковский.

В своем Telegram он написал, что, согласно подсчетам, после мариупольской операции больше всего солдат они потеряли из-за дружественного огня. Комбат утверждает, что ситуация рядовая, и во многом ее распространение зависит от командующих войсками.

Ходаковский отметил, что после этого им приходилось самостоятельно обучать своих же корректировать направленность огня, работать со специальными программами.

Также военный вспомнил, что похожие ситуации были и с минированием фронта, который к тому моменту успел продвинуться вперед – и командующий об этом не знал.

"В общем, с такими гениями нам и врагов не нужно. Господа армейские начальники, контролируйте ситуацию – пора расти",

– подытожил комбат.

После таких инцидентов глава России назначил командующего объединенными войсками ВС РФ в зоне СВО. Генерал Суровикин, как полагают эксперты, должен наладить ход ведения спецоперации.