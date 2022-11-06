Российский лидер спровоцировал у французского коллеги холодный пот

Все западные главы испытывают серьезную тревогу из-за того, что Владимир Путин во время переговоров с Эммануэлем Макроном вспомнил про сбросы ядерной бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Такую информацию приводит британский таблоид Daily Mail со ссылкой на собственные дипломатические источники во французском правительстве.

Как указывается в статье, Путин якобы выразил мнение, что ядерные взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии и окончание Второй мировой войны, продемонстрировали, что "не обязательно атаковать крупные города, чтобы победить".

"Макрон был явно встревожен. Это звучало как очень тяжелый намек на то, что Путин может взорвать тактическое ядерное оружие на востоке Украины, оставив при этом нетронутым Киев. Похоже, в этом и заключалась суть его замечаний", – утверждают источники.

Другой осведомитель подтвердил, что во время одного из телефонных разговоров лидеры обсуждали вероятность использования в конфликте ядерного оружия – российская сторона подчеркнула, что рассматриваются все варианты в соответствии с доктриной страны.

Как отметили журналисты издания, такие новости по-настоящему шокируют.

Источники во французском правительстве опубликовали подробности переговоров после того, как начался вывоз мирного населения из Херсона. Это не первый раз, когда в Париже "сливают" подробности переговоров с Владимиром Путиным. Самый громкий случай произошел летом, когда, как оказалось, в момент беседы телефонную линию прослушивали журналисты по приглашению Макрона. После этого, признавался российский лидер, он всегда готов к тому, что конфеденциальные переговоры могут стать достоянием общественности.

Последняя телефонная беседа между Путиным и Макроном прошла 11 сентября.