Патриарх Кирилл сделал заявление о гибели России

Патриарх Кирилл сделал заявление о гибели России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По его словам, внешние силы пытаются навредить русским государствам

Глава Русской православной церкви Кирилл во время освещения главного храма Росгвардии в Балашихе заявил, что страна столкнулась с огромными трудностями. Сейчас, по его словам, существует угроза существованию России. 

Патриарх утверждает, что внешние силы пытаются столкнуть друг с другом народы Украины, России и Белоруссии – так они хотят ослабить три государства. 

"Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности", – приводит его слова РИА "Новости". 

Он отметил, что Россия находится под святым покровительством, попросив высшие силы сохранить все народы Руси от междоусобной брани. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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