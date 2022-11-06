По его словам, внешние силы пытаются навредить русским государствам

Глава Русской православной церкви Кирилл во время освещения главного храма Росгвардии в Балашихе заявил, что страна столкнулась с огромными трудностями. Сейчас, по его словам, существует угроза существованию России.

Патриарх утверждает, что внешние силы пытаются столкнуть друг с другом народы Украины, России и Белоруссии – так они хотят ослабить три государства.

"Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности", – приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что Россия находится под святым покровительством, попросив высшие силы сохранить все народы Руси от междоусобной брани.