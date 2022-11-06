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Днем, 6 ноября, во всех районах Херсона пропал свет. Об этом сообщили в Херсоноблэнерго. Позже стало известно, что произошедшее стало результатом теракта со стороны ВСУ, передает РИА "Новости".
Как пояснили в экстренных службах региона, была атакована ЛЭП Берислав-Каховка, из-за чего свет пропал более чем в десяти населенных пунктах. Известно, что повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач.
В администрации указали, что из-за действий украинских диверсантов в Херсоне и ряде населенных пунктов прекратилась подача электричества и воды.
Сообщается, что сейчас сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия. Как именно был совершен теракт не уточняется.
По данным "Интерфакса", электроснабжение Херсонской области осуществляется с территории Крыма.
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