Готовят новый удар: зачем США начали переговоры с Россией

Готовят новый удар: зачем США начали переговоры с Россией
Фото: pixabay.com
Американцы обеспокоены действиями ВС РФ на фронте

Последние несколько дней со стороны США появились сигналы о готовности приступить к переговорам с Россией. Официальные лица при неформальной беседе подталкивают Киев инициировать переговорный процесс с Москвой, хотя официальная позиция украинской власти остается неизменной. 

Также американцы вышли на помощника президента РФ Юрия Ушакова и секретаря Совбеза Николая Патрушева. По данным СМИ, с ними ведет беседу советник американского президента Джейк Салливан, чтобы поддерживать коммуникации между двумя странами и не допустить большей эскалации конфликта на Украине, включая задействование ядерного оружия, передает телеканал "360"

Официально в России попытки США наладить связь не комментируют. Однако эксперты не слишком доверяют инициативе американцев. Политолог Дмитрий Солонников в беседе с "Известиями" предположил, что это всего лишь обманный маневр.

Эксперт полагает, что Вашингтон обеспокоен последствиями ударов по украинской энергосистеме. Попыткой начать переговоры они хотят остановить российские атаки, симулируя переговорный процесс.

"За это время США возместят Украине потери в технике, после чего ударят по России с новой силой", – приводит его слова "Пятый канал". 

Солонников указывает, что реальные переговоры между сторонами конфликта на данном этапе невозможны – фактически речь может идти только о капитуляции либо России, либо Украины, на что никто из них не согласится. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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