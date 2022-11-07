Скандал на фронте: появились сведения о больших потерях ВС РФ в зоне СВО

Скандал на фронте: появились сведения о больших потерях ВС РФ в зоне СВО
Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российские военные обвинили во всем бездарное руководство

Накануне, 6 ноября, в анонимных Telegram-каналах появилось якобы открытое письмо морпехов 115-й бригады ВС РФ. Они обращались к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой принять какие-то меры из-за больших военных потерь. 

В письме они заявляли, что в течение четырех дней наступления на Павловку потеряли около 300 бойцов, а также половину имеющейся у них техники. Якобы российские военные жаловались, что руководство бездарно распоряжается ими и скрывает информацию о потерях, чтобы заработать какие-то бонусы. Они попросили провести независимую проверку, без участия специалистов из Минобороны РФ. 

Предположительное обращение морпехов также опубликовали многие военкоры, которые освещают происходящее на фронте с российской стороны, отмечает телеканал "360"

На письмо уже отреагировал губернатор Приморского края Кожемяко. В пресс-службе правительства указали, что обращение было направлено компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации, сообщает Общественная служба новостей.

"Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб",

– подытожил глава региона.

При этом военкор Дмитрий Стешин, который не так давно вернулся из Павловки, утверждает, что ситуация с большими потрями ВС РФ выглядит сомнительно. За день, что он был там, обстрелы со стороны ВСУ от силы велись в течение получаса. 

"Где-то слева от нас падало. На сечу, где бойцы стоят по колено в крови 300 товарищей это никак не было похоже", – уверяет он.

Хотя потери, признает военный журналист, с российской стороны имеются – больше всего достается тылам, причем даже самым глубоким. Но это связано с тем, что сами солдаты забивают на маскировку и кучкуются на позициях. 

Дополнительные проблемы доставляют мыши, которые из-за оставшейся на полях пшеницы размножились до огромных семей. Теперь они едят снаряжение солдат, включая берцы, порох и прочее. Некоторых солдат увозят в больницу с предположительно туляремией, заявил Стешин. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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