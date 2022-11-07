Военному удалось вовремя отбросить снаряды ВСУ

В Сети появились кадры, снятые с украинского беспилотника в зоне СВО. Украинцы снимали, как пытаются убить раненого российского военного, который прячется от противника в окопе, с помощью сбрасывания на него боеприпасов.

ВСУ очень точно попадают снарядами прямо по военному – одна граната прилетела сначала за спину, а другая со стороны живота. Но ни одна из них не нанесла солдату урона – ему удалось вовремя взять снаряды и успешно откинуть их в сторону.

В интернете отмечают, что у мужчины явно стальные нервы, поскольку он действует рассудительно и четко. Журналисты не исключают, что парень мог выжить, поскольку видео прерывается, передает РИА ФАН.

Всего, сообщает телеканал "360", украинцы нанесли по нему три удара, и ни один не нанес солдату урона.