Российский солдат в окопе трижды спас свою жизнь благодаря смекалке - видео

Российский солдат в окопе трижды спас свою жизнь благодаря смекалке - видео
Кадр: t.me/RVvoenkor
Военному удалось вовремя отбросить снаряды ВСУ

В Сети появились кадры, снятые с украинского беспилотника в зоне СВО. Украинцы снимали, как пытаются убить раненого российского военного, который прячется от противника в окопе, с помощью сбрасывания на него боеприпасов. 

ВСУ очень точно попадают снарядами прямо по военному – одна граната прилетела сначала за спину, а другая со стороны живота. Но ни одна из них не нанесла солдату урона – ему удалось вовремя взять снаряды и успешно откинуть их в сторону. 

В интернете отмечают, что у мужчины явно стальные нервы, поскольку он действует рассудительно и четко. Журналисты не исключают, что парень мог выжить, поскольку видео прерывается, передает РИА ФАН

Всего, сообщает телеканал "360", украинцы нанесли по нему три удара, и ни один не нанес солдату урона. 

Источник: Telegram
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