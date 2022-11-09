Несколько слов Путина вывели Байдена из себя

Президент разозлился, но не на российского лидера

Китайские аналитики издания Sohu оценили недавно появившиеся в СМИ новости о подталкивании Вашингтоном Киева к переговорам с Москвой. По их мнению, это связано с речью Владимира Путина на "Валдае", передает "ПолитРоссия".

Поскольку конфликт достиг своей высшей точки, российский лидер решил провести политику разрядки, полагают они. Во время выступления он подал несколько сигналов о готовности решить возникшую проблему путем переговоров с США. Президент при этом подобрал самый подходящий момент – когда дальнейшего обострения отношений нельзя допустить, а также когда западные страны ощущают серьезную усталость от украинского конфликта.

"Похоже, США положительно отреагировали на сигнал Путина. Байден был потрясен новостью. Похоже, он даже разозлился на Зеленского", – указывают эксперты.

Они утверждают, что сейчас Вашингтон не может открыто призывать Киев к диалогу с Москвой – это пошатнет видимое единство позиции Запада по конфликту. Поэтому давление начинают оказывать непублично, по собственным частным каналам.

Ранее в СМИ появилась информация, что американская сторона стала подталкивать украинскую к переговорному процессу. Это произошло после визита советника президента по нацбезопасности США Джейка Салливана, указывает телеканал "360" со ссылкой на Politico.

После этого украинский президент Владимир Зеленский, который до этого публично указывал на невозможность переговоров с российской властью, назвал условия для начала диалога по мирному урегулированию с Москвой, отмечает RT. Это восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков и наказание военных преступников с гарантией, что подобные преступления больше не повторятся.