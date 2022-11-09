Несколько слов Путина вывели Байдена из себя

Байден вышел из себя после нескольких слов Путина
Фото: Dominick Sokotoff/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент разозлился, но не на российского лидера

Китайские аналитики издания Sohu оценили недавно появившиеся в СМИ новости о подталкивании Вашингтоном Киева к переговорам с Москвой. По их мнению, это связано с речью Владимира Путина на "Валдае", передает "ПолитРоссия". 

Поскольку конфликт достиг своей высшей точки, российский лидер решил провести политику разрядки, полагают они. Во время выступления он подал несколько сигналов о готовности решить возникшую проблему путем переговоров с США. Президент при этом подобрал самый подходящий момент – когда дальнейшего обострения отношений нельзя допустить, а также когда западные страны ощущают серьезную усталость от украинского конфликта. 

"Похоже, США положительно отреагировали на сигнал Путина. Байден был потрясен новостью. Похоже, он даже разозлился на Зеленского", – указывают эксперты.

Они утверждают, что сейчас Вашингтон не может открыто призывать Киев к диалогу с Москвой – это пошатнет видимое единство позиции Запада по конфликту. Поэтому давление начинают оказывать непублично, по собственным частным каналам. 

Ранее в СМИ появилась информация, что американская сторона стала подталкивать украинскую к переговорному процессу. Это произошло после визита советника президента по нацбезопасности США Джейка Салливана, указывает телеканал "360" со ссылкой на Politico. 

После этого украинский президент Владимир Зеленский, который до этого публично указывал на невозможность переговоров с российской властью, назвал условия для начала диалога по мирному урегулированию с Москвой, отмечает RT. Это восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков и наказание военных преступников с гарантией, что подобные преступления больше не повторятся. 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Центробанк готовит россиянам новые неприятности

Самое плохое еще не позади

В один шаг: Кремль прорвал "газовую блокаду" и поставил Европу на колени

Брюссель просит пощады

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей