Западные СМИ предсказали итог боев за Херсон

Западные СМИ предсказали итог боев за Херсон
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Журналисты ссылаются на данные разведки и военных аналитиков

Российская и украинская стороны приготовились к большой битве за Херсон. Многие аналитики утверждают, что итог сражения будет решающим для всего конфликта. Британское издание The Guardian выдало свой прогноз о вероятных результатах боев.

Сейчас на Украине идут дожди, которые осложняют продвижение военной техники по чернозему. Из-за этого соладатам удается с легкостью просчитывать маршрут противника и обстреливать на подходе. Замаскировать дроны тоже затруднительно – на деревьях практически не осталось листвы, а приближение зимы все сильней замедляет ход наступления ВСУ. 

"Российские войска под новым руководством попытаются заморозить позиции и удержать их. Украинцы, хотя и удивляли нас раньше, вероятно, не смогут провести такие лихие операции, которые мы видели в течение последних восьми месяцев", – указывается в статье.

В российской армии после назначения генерала Суровикина прослеживается налаживание упорядоченности, видны признаки последовательного подхода, указывается в статье. Однако, по заявлению экспертов, в подразделениях не хватает обученных бойцов.

На данный момент российское командование, отмечают они, готовит планомерный отход в восточную часть Херсона, чтобы превратить Днепр не в ловушку за спиной, а в оборонительные укрепление. Однако украинские военные собираются использовать артиллерийские и ракетные системы, чтобы разбивать оборону ВС РФ. Поэтому, полагают аналитики, при подобном сценарии более вероятна победа украинской стороны, поскольку количество подобного вооружения у ВСУ имеется достаточно. 

При этом украинская сторона утверждает, что в Херсоне остается множество российских бойцов, несмотря на заявления об уходе на левый берег. В Киеве полагают, что Москва хочет заманить украинцев в ловушку. 

Источник: The Guardian
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