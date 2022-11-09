Появились подробности происходящего

Сегодня, 9 ноября, появились сообщения, что российские солдаты подготовились к наступлению ВСУ на Херсон – во время отхода на левый берег Днепра они подорвали три моста в регионе. Это Дарьевский, Тягинский и Нововасильевский мосты, сообщил военкор Юрий Котенок.

Позже появилась информация, что практически со всех зданий в городе поснимали российские флаги.

Военный аналитик Юрий Подоляка выразил мнение, что российские солдаты решили сдать город без боя. Иначе объяснить происходящее он не может.

Местные власти сообщают, что из Херсонской области было эвакуировано 80 тысяч человек. Также утром сообщалось о попытках ВСУ продвинуться вглубь в районе Снегиревки, но атаки удалось отбить.

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявляет, что украинские войска понесли большие потери под Херсоном – среди погибших есть польские и англоязычные наемники. Сейчас украинцы уперлись в линию обороны.

По данным Минобороны РФ, ВСУ на данный момент отступили от своих позиций в Херсонской области из-за больших потерь. Средствам ПВО удалось сбить несколько снарядов РСЗО HIMARS в регионе.