Информацию подтвердил водитель чиновника

Заместитель главы админстрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном проишествии, о чем стало известно сегодня, 9 ноября.

Новость подтвердил водитель погибшего. По информации RT, информацию также подтвердили в силовых структурах.

Однако Минздрав Херсонской области заявил, что выясняет состояние чиновника, подтверждая лишь факт ДТП. Официальной информации о гибели Стремоусова нет.

Позднее врачи официально подтвердили смерть Стремоусова.

По некоторым данным, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, оказался водитель грузовика, совершивший опасный маневр на дороге. Мужчина не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с менее габаритным авто. Внедорожник получил сильные повреждения – бронекапсулу оторвало от шасси.