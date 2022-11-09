Погиб замглавы Херсонской области

Погиб замглавы Херсонской области
Фото: t.me/izvestia
Информацию подтвердил водитель чиновника

Заместитель главы админстрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном проишествии, о чем стало известно сегодня, 9 ноября.

Новость подтвердил водитель погибшего. По информации RT, информацию также подтвердили в силовых структурах. 

Однако Минздрав Херсонской области заявил, что выясняет состояние чиновника, подтверждая лишь факт ДТП. Официальной информации о гибели Стремоусова нет.

Позднее врачи официально подтвердили смерть Стремоусова.

По некоторым данным, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, оказался водитель грузовика, совершивший опасный маневр на дороге. Мужчина не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с менее габаритным авто. Внедорожник получил сильные повреждения – бронекапсулу оторвало от шасси.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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