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Заместитель главы админстрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в дорожно-транспортном проишествии, о чем стало известно сегодня, 9 ноября.
Новость подтвердил водитель погибшего. По информации RT, информацию также подтвердили в силовых структурах.
Однако Минздрав Херсонской области заявил, что выясняет состояние чиновника, подтверждая лишь факт ДТП. Официальной информации о гибели Стремоусова нет.
Позднее врачи официально подтвердили смерть Стремоусова.
По некоторым данным, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, оказался водитель грузовика, совершивший опасный маневр на дороге. Мужчина не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения с менее габаритным авто. Внедорожник получил сильные повреждения – бронекапсулу оторвало от шасси.
В СМИ появилась тревожная информация
Пока только на уровне бизнеса