Шойгу отдал приказ командующему Объединенной группировке войск

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировке войск Сергею Суровикину приступить к отведению войск по рубежу Днепра.

Суровикин указал в ходе доклада, что российские войска в кратчайшие сроки осуществят военный маневр, военные соединения займут оборонительные рубежи на левом берегу реки.

Фактически, войска оставляют Херсон с прилегающими населенными пунктами – они не могут снабжаться и функционировать, указал Суровикин.

В Минобороны заявили, что подобное решение позволит организовать оборону по левому берегу и сохранить боевую способность российских войск.