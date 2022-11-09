Российские войска уходят из Херсона

Российские войска уходят из Херсона
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Шойгу отдал приказ командующему Объединенной группировке войск

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировке войск Сергею Суровикину приступить к отведению войск по рубежу Днепра. 

Суровикин указал в ходе доклада, что российские войска в кратчайшие сроки осуществят военный маневр, военные соединения займут оборонительные рубежи на левом берегу реки.

Фактически, войска оставляют Херсон с прилегающими населенными пунктами – они не могут снабжаться и функционировать, указал Суровикин.

В Минобороны заявили, что подобное решение позволит организовать оборону по левому берегу и сохранить боевую способность российских войск.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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