Шойгу отдал приказ командующему Объединенной группировке войск
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировке войск Сергею Суровикину приступить к отведению войск по рубежу Днепра.
Суровикин указал в ходе доклада, что российские войска в кратчайшие сроки осуществят военный маневр, военные соединения займут оборонительные рубежи на левом берегу реки.
Фактически, войска оставляют Херсон с прилегающими населенными пунктами – они не могут снабжаться и функционировать, указал Суровикин.
В Минобороны заявили, что подобное решение позволит организовать оборону по левому берегу и сохранить боевую способность российских войск.