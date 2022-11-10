Стороны не сходятся в своей оценке сложившейся ситуации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий объединенными войсками в зоне СВО Сергей Суровикин приняли решение оставить Херсон. Как пояснили военные, снабжать подразделения и населенные пункты в сложившейся ситуации затруднительно, поэтому необходимо сохранить как можно больше жизней – личного состава и гражданского населения.

Российские политики, военные и аналитики отмечают, что решение об отводе войск – крайне непростое. Руководство хотело избежать повторения Мариуполя и той степени разрушений, которые вызвала долгая оборона города. Рамзан Кадыров утверждает, что Суровкин поступил мудро и дальновидно, сумев сберечь больше солдат, передает РИА ФАН. При этом некоторые эксперты полагают, что в течение зимы российские войска продолжат отвоевывать некоторые населенные пункты, чтобы спустя время обеспечить себе возможность вернуться в Херсон.

Украинская сторона по поводу отвода российских подразделений из города не питает оптимизма. Разведка утверждает, что уход ВС РФ – обманный маневр. На самом деле в Херсоне, по их подсчетам, остается порядка 30-50 тыс солдат, которые будут обороняться. Признаков, что армия России действительно вывела подразделения они не видят, предрекая тяжелые бои за город. Советник президента Алексей Арестович утверждает, что на правом берегу Днепра какое-то время еще будут столкновения, после чего последует "непростой период стабилизационных мероприятий".

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что после ухода из Херсона российские подразделения будут задействовать на других направлениях. Однако пока те, кто долгое время держал там оборону, уйдут на отдых и доукомплектование, указывает URA.RU.

Как отметил Суровикин, с августа по ноябрь ВСУ при атах на Херсонском направлении потеряли порядка 9,5 тысяч солдат, сообщает телеканал "360". Российские потери при этом примерно в семь-восемь раз меньше.