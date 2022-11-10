Генерал отметил хитрость российских военных

Бывший Глава Генштаба Великобритании лорд Ричард Даннат в беседе с британским телеканалом Sky News заявил, что уход российских войск из Херсона, судя по всему, является поворотным моментом всей спецоперации. Военный заявил, что со стратегической точки зрения такой маневр выглядит как шаг назад, однако в действительности, если говорить о тактике, это отвечает интересам ВС РФ.

Даннат пояснил, что это может говорить о намерении провестри перегруппировку войск или устроить уловку для ВСУ, чтобы побудить украинскую сторону продвинуться вперед. Он добавил, что "русские – мастера обмана и маскировки".

Эксперт утверждает, что украинцы должны серьезно задуматься, есть и у России что-то такое, что могут обрушить на них со всей силой в случае захода в Херсон. Отнестись к этому следует очень внимательно, отметил генерал.

Эксперты отмечают, что если отвод российских войск не окажется ловушкой, то, судя по всему, украинцы получают важную точку для обстрела российских позиций. Они смогут не только наносить удары по российским базам в районе 80 км, но вести огневой контроль над Каховкой, что, в свою очередь, позволяет также контролировать Северо-Крымский канал, подающий воду в Крым, пишет "Свободная пресса".