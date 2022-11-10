На Западе ждут замедления боевых действий

Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли утверждает, что если линия фронта стабилизируется предстоящей зимой, то появится возможность для начала переговоров об остановке конфликта. Его слова приводит CNN.

Военный отметил, что с обеих сторон должно возникнуть понимание, что военная победа не может быть достигнута военными средствами, поэтому нужно задействовать другие пути решения сложившейся ситуации.

"Когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь ею. Ловите момент", – отметил он.

Однако, по словам Милли, если переговоры не состоятся или потерпят неудачу, США не прекратят военную поддержку Украины, даже несмотря на то, что военная победа любой из сторон маловероятна.

Военный указал, что также Вашингтон в данный момент видит реальные свидетельства того, что российские войска действительно выводят из Херсона, чтобы установить оборонительные рубежи к югу от реки. Но этот процесс займет, предположительно, еще несколько дней или недель.

Ранее американские СМИ сообщали, что некоторые чиновники из США и Европы стали верить, что замедление боев зимой может стать стимулом для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, передает телеканал "360". Они выразили надежду, что это действительно произойдет.