Военные предлагают устроить новый этап спецоперации

Командир чеченского отряда "Ахмат" Апти Алаутдинов утверждает, что российская специальная операция закончится победой России не только на украинской территории, но и по всей Европе. Его интервью было опубликовано в Telegram.

Военный утверждает, что СВО должна пройти в два этапа. Сперва российские военные поднимут свой флаг в Киеве, а уже потом отправятся в европейские страны.

"Дальше этого же самого заслуживает Варшава, весь блок НАТО, и, в конечном итоге, уже должен потерпеть крах сатанинский монстр – Америка", – указал он.

По его словам, нужно ликвидировать американское руководство для того, чтобы народ США смог наконец вздохнуть с облегчением.

В июле этого года Алаутдинов стал секретарем чеченского Совбеза, однако уже 2 ноября Рамзан Кадыров освободил его от должности. Военный имеет звания Героя РФ и Героя ЛНР за мужество и героизм в ходе СВО.

Несмотря на заявления командующего, официальные российские власти говорили, что цели спецоперации не включают в себя военные действия против стран-членов НАТО, и в будущем они исключены.