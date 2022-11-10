Жители многострадального города вновь встревожены

Сегодня, 10 ноября, тревожные новости пришли из Запорожской области. В местной администрации заявили, что в городе Мелитополь прогремела серия взрывов. Такими новостями с обеспокоенной общественностью поделился член главного совета администрации нового российского региона Владимир Рогов.



Высокопоставленный госслужащий сообщил, что сотрудники профильных служб оперативно выехали на место предполагаемого инцидента и в самое ближайшее время установят природу взрывов. Пока никаких подробностей ни о разрушениях, ни о пострадавших не сообщается. С соответствующим заявлением Рогов выступил в социальных сетях.