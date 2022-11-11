Командующий исправит все предыдущие недочеты

Отступление наших военных на Херсонском направлении и временная сдача столицы региона стало главной темой обсуждений и больно ударило по всем жителям России. По мнению обозревателя издания "Московский комсомолец" Дмитрия Попова, теперь командир Объединенной группировки войск РФ в зоне СВО Сергей Суровикин начнет все с нуля.



Опытный эксперт убежден, что отход наших военнослужащих на левый берег Днепра – это не "хитрый план", о котором много судачили в социальных сетях конспирологи, а тяжелое, но вынужденное решение. При этом автор отдельно подчеркивает, что наши бойцы своим героизмом и отвагой вызывают восхищение – к ним никаких вопросов нет, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Попов считает решение по Херсону своего рода "обнулением". Теперь военные будут "закапываться в землю" и бросят все силы на то, чтобы стабилизировать линию соприкосновения. Суровикин вплотную займется тем, чтобы превратить Вооруженные силы России в армию военного времени.

Тем временем, украинские боевики продолжают "сводить счеты" с мирным населением на освобожденных территориях. "Пятый канал" публикует видео последствий ударов незалежных по луганскому городу Стаханов.