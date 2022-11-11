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Представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили, что 11 ноября к 5 часам утра по московскому времени была завершена переброска подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на левый берег Днепра.
В Министерстве обороны нашей страны подчеркнули, что во время проведения этой операции российские военные не оставили ни одной единицы боевой техники и оружия на правом берегу реки. Всем военнослужащим удалось успешно переправиться. Во время переброски войск потерь в живой силе, вооружении и технике не было допущено.
Теперь российские военнослужащие занимают заранее подготовленные в инженерном отношении рубежи обороны на левом берегу реки.
Также отдельно сообщается, что подразделения Вооруженных сил Незалежной были остановлены в 40 км от района переправ через Днепр. Российские бойцы занимают оборонную позицию и готовятся дальше выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции России на Украине.
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