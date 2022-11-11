Переброска российских войск на левый берег Днепра завершена

Переброска российских войск на левый берег Днепра завершена
Фото: www.unsplash.com
Такой информацией поделились в Минобороны

Представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили, что 11 ноября к 5 часам утра по московскому времени была завершена переброска подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на левый берег Днепра.

В Министерстве обороны нашей страны подчеркнули, что во время проведения этой операции российские военные не оставили ни одной единицы боевой техники и оружия на правом берегу реки. Всем военнослужащим удалось успешно переправиться. Во время переброски войск потерь в живой силе, вооружении и технике не было допущено.

Теперь российские военнослужащие занимают заранее подготовленные в инженерном отношении рубежи обороны на левом берегу реки.

Также отдельно сообщается, что подразделения Вооруженных сил Незалежной были остановлены в 40 км от района переправ через Днепр. Российские бойцы занимают оборонную позицию и готовятся дальше выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции России на Украине.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Жизнь и смерть на кону": Европе предрекли страшные испытания

Уровень комфорта европейцев снижается на глазах

Американский полковник раскрыл тайную договоренность Киева с США

Вашингтон не убирает руку с пульса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей