Раскрыт херсонский маневр Путина

Раскрыт херсонский маневр Путина
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Один тактический ход не так просто, как кажется, считает обозреватель

В ходе СВО Кремль принял решение изменить привычный порядок действий, немного сдвинув "красные линии". Теоретически, минимально допустимый результат спецоперации должен был завершиться на границе Херсонской области. Пока этот результат не достигнут – СВО продолжается.

В рамках спецоперации, пишет обозреватель МК, допустимы любые тактические маневры, включая отвод войск и вывод контингента из Херсона. Кремль не считает, что решение сулит России имиджевые потери и унижают достоинство всей страны.

Иными словами, "Херсон считают не по осени". Город и регион с законодательной точки зрения находятся в российских административных границах, и этот факт неизменен. 

"Херсон можно "считать" только после окончания СВО. А пока ждите и верьте. Путин уверен, что он на правильном пути", – пишет обозреватель.

Тактический маневр в виде отхода из города, утверждает автор, не имеет никакого значения в глобальном смысле. Нужно помнить о важности стратегической картины, которая будет складываться в ближайшие годы.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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