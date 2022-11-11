Украина потеряла своего ближайшего союзника

Украина потеряла своего ближайшего союзника
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
Благотворительностью уже никто заниматься не будет

Чем дольше украинская сторона отказывается от переговорного процесса, тем сложнее Европе согласовывать очередные транши для Киева. Все в итоге может привести к тому, что режим Владимира Зеленского будет лишен помощи со стороны Киева, указал сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари.

Ситуация прямо пропорциональна: ухудшение ситуации на Украине просто лишает Европу возможности выбора. ЕС все больше делает акцент на необходимости переговоров. Центральноевропейские государства препятствуют выделению денег, а местные элиты уже осознают, как тяжело и невыгодно поддерживать самого Зеленского.

Чтобы не подводить остальных в этой внутриевропейской коллективной игре, страны переходят уже на двусторонние контракты. Впрочем, что-то доходит и до самого Зеленского, который заявил недавно, что допускает возможным диалог с Кремле – но уже "с другой Россией". Хотя до этого клялся, что не будет говорить ни с какой.

Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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