На Западе указали на новый смысл слов Путина о ядерном оружии

После заявления российского президента, что Москва предпримет любые шаги, чтобы защитить свои интересы, западные политики стали обвинять Россию в открытых угрозах использовать ядерное оружие. Как правило, они говорили о тактическом вооружении. Однако, как отмечает обозреватель The Financial Times Роджер Пардо-Маурер, лидер мог намекнуть на совершенно другой вид атаки.

Бывший военный отметил, что существует еще один тип ядерного вооружения, который можно задействовать в украинском конфликте – это тактический электромагнитный импульс или ЭМИ. По его словам, использование оружия может привести замыканию электрооборудования, включая компьютеры, спутники, радиоприемники, а также устройствам военной и гражданской инфраструктуры.

"Признаком этого типа атаки будет не огненный шар и грибовидное облако, а странный электрический синий шар медузы, пульсирующий прямо над головой, за которым следует тишина. На такой высоте звук не разнесется",– указывает аналитик.

Если ВС РФ используют подобный тип вооружения, то они не разрушат ни одного здания и никого не убьют. Но это позволит навсегда вывести из строя электрические цепи на большой части украинской территории. Это также затронет практически все оборудование НАТО, которое было передано Украине. Тем не менее, это также повлияет и на российскую электронику в регионе.

Военный отмечает, что, согласно российской доктрине, ЭМИ является частью информационной, кибер– и радиоэлектронной борьбы, а не ядерной войны, что снижает планку для принятия решений о его задействовании. Однако, по его словам, если Россия пойдет на этот шаг, то ответ НАТО окажется незамедлительным.