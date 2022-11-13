США послали Украине сигнал атаковать Крым

США послали Украине сигнал атаковать Крым
Фото: unsplash.com
ВСУ могут продолжить военные действия с наступлением зимы

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что российские войска начали предпринимать активные защитные действия, поскольку опасаются размещения в Херсоне HIMARS. В своем Twitter он написал, что очень скоро системы начнут полноценно действовать в регионе.

По словам военного, следом ВСУ начнуть постепенно ослаблять российскую армию, обстреливая ее позиции – включая подступы к Крыму. И, возможно, к январу Мариуполь и Мелитополь окажутся под контролем Украины. 

"Затем начинается решающий этап кампании... освобождение Крыма", – написал он.

Ходжес подчеркнул, что если ВСУ подут на такой шаг, то это будет иметь "немедленнный положительный эффект", послав украинцам своеобразный сигнал о разрешении такой атаки. Он опубликовал карту дальности действия ракет ATACMS в том случае, если они будут размещены в Херсоне. 

Фото: twitter.com/general_ben

По его словам, украинцы ни при каких условиях не будут останавливать наступление зимой – они станут оказывать давление на российские силы, "не давая им времени на решение своих проблем или укрепление обороны".

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
новости партнеров

The Telegraph: Запад нанесет коварный удар по России на G20

Что сделает в ответ Москва?

Bloomberg: Россия нанесет по Западу страшный военный удар за нефтяное эмбарго

Для Москвы полумеры - признак слабости, считает автор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей