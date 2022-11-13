ВСУ могут продолжить военные действия с наступлением зимы

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что российские войска начали предпринимать активные защитные действия, поскольку опасаются размещения в Херсоне HIMARS. В своем Twitter он написал, что очень скоро системы начнут полноценно действовать в регионе.

По словам военного, следом ВСУ начнуть постепенно ослаблять российскую армию, обстреливая ее позиции – включая подступы к Крыму. И, возможно, к январу Мариуполь и Мелитополь окажутся под контролем Украины.

"Затем начинается решающий этап кампании... освобождение Крыма", – написал он.

Ходжес подчеркнул, что если ВСУ подут на такой шаг, то это будет иметь "немедленнный положительный эффект", послав украинцам своеобразный сигнал о разрешении такой атаки. Он опубликовал карту дальности действия ракет ATACMS в том случае, если они будут размещены в Херсоне.

По его словам, украинцы ни при каких условиях не будут останавливать наступление зимой – они станут оказывать давление на российские силы, "не давая им времени на решение своих проблем или укрепление обороны".