Приказ касается не всех

Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Как пояснили в Кремле, в данный момент народная милиция регионов интегрирована в состав Вооруженных Сил России. Поэтому глава страны отдал приказ отправить их с места службы домой, чтобы они продолжили обучение.

До вступления республик в состав РФ студенты подлежали мобилизации. Российские мобилизационные меры не предусматривают призыва для этой категории граждан.