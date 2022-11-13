Путин отдал срочное поручение о демобилизации

Путин отдал срочное поручение о демобилизации
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Приказ касается не всех

Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Как пояснили в Кремле, в данный момент народная милиция регионов интегрирована в состав Вооруженных Сил России. Поэтому глава страны отдал приказ отправить их с места службы домой, чтобы они продолжили обучение. 

До вступления республик в состав РФ студенты подлежали мобилизации. Российские мобилизационные меры не предусматривают призыва для этой категории граждан. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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