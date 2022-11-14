Риск нападения ВСУ на Курск и Белгород: в Кремле выступили с заявлением

Риск нападения ВСУ на Курск и Белгород: в Кремле выступили с заявлением
Фото: www.unsplash.com
На тревожный вопрос ответил Песков

Эффект разорвавшейся бомбы в информационном пространстве произвело заявление плененного украинского силовика, который объявил, что уже этой зимой незалежные боевики хотят пойти в атаку на Белгородскую и Курскую области. С просьбой прокомментировать ситуацию к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову обратились журналисты.

Разумеется, подобного рода заявления выглядят максимально тревожно. В ответ на вопрос пресс-секретарь российского лидера напомнил, что во всех регионах нашей страны планомерно принимаются все необходимые меры по защите территории России.

При этом голос Кремля подчеркнул, что всей полнотой информации обладают в Министерстве обороны, а также в специальных службах, главной целью которых является обеспечение безопасности на землях нашей страны. По словам Пескова, соответствующие вопросы необходимо задавать профильному министерству.

К слову, ранее журналисты показали работу российских войск радиоэлектронной борьбы. Экипажи способны работать несколько часов на одном месте при тщательной маскировке. Красочные кадры публикует "Пятый канал".

Источник: РИА "Новости" • Требует проверки
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