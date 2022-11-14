Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Эффект разорвавшейся бомбы в информационном пространстве произвело заявление плененного украинского силовика, который объявил, что уже этой зимой незалежные боевики хотят пойти в атаку на Белгородскую и Курскую области. С просьбой прокомментировать ситуацию к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову обратились журналисты.
Разумеется, подобного рода заявления выглядят максимально тревожно. В ответ на вопрос пресс-секретарь российского лидера напомнил, что во всех регионах нашей страны планомерно принимаются все необходимые меры по защите территории России.
При этом голос Кремля подчеркнул, что всей полнотой информации обладают в Министерстве обороны, а также в специальных службах, главной целью которых является обеспечение безопасности на землях нашей страны. По словам Пескова, соответствующие вопросы необходимо задавать профильному министерству.
К слову, ранее журналисты показали работу российских войск радиоэлектронной борьбы. Экипажи способны работать несколько часов на одном месте при тщательной маскировке. Красочные кадры публикует "Пятый канал".
Предстоящие месяцы могут решить исход конфликта
На Западе указали на новый смысл слов Путина о ядерном оружии