От откровенного фарса уже не смешно, а тревожно

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с делегацией 14 ноября появился в Херсоне, оставленном российскими вооруженными силами. Фактически, президент Украины нарушил закон РФ и незаконно пересек границу. А армия России никак не воспрепятствовала появлению Зеленского – тот бодро фотографировался.

По какой причине ходячий "центр принятия решений" остался нетронутым, совершенно неясно. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что атаковать Зеленского нужно было еще во время появления последнего в Изюме. Однако соответствующего политического решения никто не дождался.

Правда же такова, что основные политические решения по Украине принимает вовсе не Зеленский, а Белый дом, спонсирующий "кровавое действо". Президент Украины же остается политическим шоуменом. Картинка такова, что Зеленский, пусть и в плотном окружении бойцов, фотографируется в центре Херсона. А в условной сотне метров в Херсоне привязывают людей к столбам.

А политолог Петр Колчин считает, что интерес западной общественности к событиям на Украине неуклонно падает – и Зеленский по этой причине старается использовать каждый информационный повод, ухватываясь за него, как за спасительную соломинку, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".