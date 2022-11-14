Почему Зеленский уехал из Херсона без единого обстрела

Почему Зеленский уехал из Херсона без единого обстрела
Владимир Зеленский. Фото: Cover Images/www.globallookpress.com
От откровенного фарса уже не смешно, а тревожно

Украинский лидер Владимир Зеленский вместе с делегацией 14 ноября появился в Херсоне, оставленном российскими вооруженными силами. Фактически, президент Украины нарушил закон РФ и незаконно пересек границу. А армия России никак не воспрепятствовала появлению Зеленского – тот бодро фотографировался.

По какой причине ходячий "центр принятия решений" остался нетронутым, совершенно неясно. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что атаковать Зеленского нужно было еще во время появления последнего в Изюме. Однако соответствующего политического решения никто не дождался.

Правда же такова, что основные политические решения по Украине принимает вовсе не Зеленский, а Белый дом, спонсирующий "кровавое действо". Президент Украины же остается политическим шоуменом. Картинка такова, что Зеленский, пусть и в плотном окружении бойцов, фотографируется в центре Херсона. А в условной сотне метров в Херсоне привязывают людей к столбам.

А политолог Петр Колчин считает, что интерес западной общественности к событиям на Украине неуклонно падает – и Зеленский по этой причине старается использовать каждый информационный повод, ухватываясь за него, как за спасительную соломинку, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

ВСУ приготовили России несколько "сюрпризов" после наступления зимы

Предстоящие месяцы могут решить исход конфликта

"Клоун и лицемер": в Британии врезали Сунаку за слова о Путине

Русофобия в Лондоне цветет и пахнет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей