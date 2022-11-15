На саммите G20 сделали резкий выпад в адрес России

На саммите G20 сделали резкий выпад в адрес России
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Появились подробности совместного заявления лидеров

В минувший понедельник участникам встречи "Большой двадцатки" все же удалось согласовать текст совместного коммюнике по сложившейся ситуации в мире. Изначально организаторы допускали, что саммит может стать первым, где не будет подписан подобный документ.

По данным Financial Times, большинство участников G20 договорились, что публично осудят конфликт на Украине. Они подчеркнут, что происходящее "причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет проблемы в мировой экономике". Об этом сообщили источники, которые знакомы с текстом заявления, передает "Радио 1". 

Также в коммюнике укажут, что прибегать к ядерным угрозам недопустимо. 

"Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть войной", – приводит издание отрывок заявления.

Источники утверждают, что участники саммита подчеркнут, что украинский конфликт сдерживает экономический рост, провоцирует рост инфляции, нарушает логистику, а также повышает риски для финансовой стабильности. Как пишет FT, такой вариант текста стал самым приемлемым не только для западных стран, но и для России и Китая. Однако были и "другие взгляды и оценки ситуации и санкций". 

Ожидается, что совместное заявление будет подписано участниками G20 во вторник, сообщает RT

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