Эксперты оценили последствия освобождения Павловки для ВС РФ

Эксперты оценили последствия освобождения Павловки для ВС РФ
Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Войска смогли получить важное преимущество

Накануне российское Минобороны сообщило, что военным удалось освободить Павловку в ДНР. Эксперты оценили, какое значение населенный пункт имеет для дальнейших боевых действий. 

Военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с "Известиями" отметил, что через Павловку и Водяное ВС РФ смогут окружить Угледар. 

"ВФУ предпочитают не оставаться в "котлах", и при угрозе окружения будут вынуждены оставить этот важный город", – указал он.

После российские военные смогут продолжить продвижение на фронте в сторону Кураховского водохранилища. 

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что освобождение Павловки дает российским войскам возможность маневрировать, сосредотачиваться на основных направлениях и уничтожать группировки противника.

"Павловка находится на возвышенности, что позволяло контролировать дороги и наносить удары по скоплению наших войск. Собственно, из Павловки шли артиллерийские обстрелы Донецка", – указал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". 

Теперь ВС РФ могут дополнительно увеличить количество артиллерийских обстрелов и не дать ВСУ продвинуться дальше. 

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", освобождение Павловки произошло в результате ожесточенных боев. В соцсетях на этом фоне даже сообщали о якобы больших потерях со стороны России. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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