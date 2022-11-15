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Накануне российское Минобороны сообщило, что военным удалось освободить Павловку в ДНР. Эксперты оценили, какое значение населенный пункт имеет для дальнейших боевых действий.
Военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с "Известиями" отметил, что через Павловку и Водяное ВС РФ смогут окружить Угледар.
"ВФУ предпочитают не оставаться в "котлах", и при угрозе окружения будут вынуждены оставить этот важный город", – указал он.
После российские военные смогут продолжить продвижение на фронте в сторону Кураховского водохранилища.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что освобождение Павловки дает российским войскам возможность маневрировать, сосредотачиваться на основных направлениях и уничтожать группировки противника.
"Павловка находится на возвышенности, что позволяло контролировать дороги и наносить удары по скоплению наших войск. Собственно, из Павловки шли артиллерийские обстрелы Донецка", – указал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Теперь ВС РФ могут дополнительно увеличить количество артиллерийских обстрелов и не дать ВСУ продвинуться дальше.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", освобождение Павловки произошло в результате ожесточенных боев. В соцсетях на этом фоне даже сообщали о якобы больших потерях со стороны России.
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