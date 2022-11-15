Лавров сделал неожиданный жест во время речи Зеленского на саммите G20

Лавров сделал неожиданный жест во время речи Зеленского на саммите G20
Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Лидеры других стран последовали примеру главы МИД РФ

Во время открытия саммита "Большой двадцатки" каждый представитель своей страны имел право выступить с речью – это касалось и Владимира Зеленского, который не приехал на мероприятие, но сделал ряд заявлений в режиме онлайн. Как пишет издание Bloomberg, в этот момент представитель России Сергей Лавров, который находился в зале, сделал неожиданный политический жест. 

Журналисты обратили внимание, что, несмотря на ряд жестких заявлений в адрес Москвы со стороны украинского президента, глава российского МИД не стал уходить из зала заседаний. 

Лавров, в свою очередь, после завершения выступления Зеленского отметил, что не может оставить выпады без ответа. Он указал, что Россия сражается на Украине с неонацистами – поведение остальных лидеров в этот момент тоже оказалось неожиданным.

"Зал был полон во время выступления Лаврова, массовых забастовок не было – что-то вроде риторической победы России. Но реакция в зале была приглушенной, говорят люди, предполагая, что другие мировые лидеры устали от российской риторики", – пишет издание. 

Как напомнили журналисты, во время предыдущих международных мероприятий союзники украинской стороны устаивали бойкоты, когда выступали российские делегаты. 

В своей речи на G20 Владимир Зеленский указал, что подписывать новые Минские соглашения с Россией недопустимо. В Кремле указали, что это является подтверждением нежелания Киева вести переговоры с Москвой, пишет URA.RU

Тем не менее, несмотря на отсутствие бойкота во время выступления Лаврова, некоторые учатники саммита "Большой двадцатки" отказались от совместного фото из-за присутствия представителя России, передает РИА ФАН. Позже снимок все же сделали – на нем были только президент Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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