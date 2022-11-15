В Кремле решили дальнейшую судьбу СВО

В Кремле решили дальнейшую судьбу СВО
Фото: unsplash.com
В Москве отреагировали на призывы к мирным переговорам

На саммите G20 ряд мировых лидеров сделали заявление о необходимости начать переговорный процесс между Россией и Украиной. В частности от этом говорил глава Франции Эммануэль Макрон, который передал послание через председателя КНР Си Цзиньпина. В Кремле уже отреагировали на призывы к мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на громкие высказывания, в Москве подготовленного стола для переговоров пока не наблюдают. По его словам, украинская сторона не может и не хочет заниматься мирным урегулированием конфликта. 

"Цели России будут осуществляться посредством продолжения спецоперации", – подчеркнул он.

Политолог Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" отметил, что Россия никогда не пойдет на условия мирного договора, выдвинутые Зеленским, поскольку по сути они подразумевают признание Москвой поражения, а ее уход из Донбасса местные жители могут расценить как предательство.

Также Песков на брифинге назвал резулюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине является грабежом российских золотовалютных резервов. Представитель президента России указал, что власти будут предпринимать все необходимое, чтобы недопустить передачи российских средств Киеву. 

Пресс-секретарь ответил на вопрос, остается ли Херсон административным центром региона после того, как оттуда вывели российские войска – он указал, что иных решений российские власти пока не принимали. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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