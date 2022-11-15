Описана хитрая тактика российских военных

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram описал тактику, благодаря которой российские солдаты могут наносить неожиданные удары по противнику в зоне СВО. По его словам, основным признаком начала такого маневра будет снятие ВДВ и спецназа с линии фронта.

Сладков указал, что ВС РФ могут ударить по ВСУ неожиданно только с помощью обманного маневра – к примеру, маневрируя, угрожая противнику и накапливая силы на том или ином направлении, внезапно пойти в атаку на другом.

"Сделать это внезапно можно только высадив большой десант, который, сражаясь, даст возможность перебросить силы, и заменить ими ВДВ на интересующем нас направлении", – написал он.

Военкор вспомнил про опыт Второй чеченской войны, когда к ним в лагерь прилетали вертолеты, высаживали их на каком-то посадочном рубеже, а после они начинали захватывать район – после этого подходила пехота, они сдавали позиции и уходили в ПВД.

Также он написал, что, по его мнению, российский спецназ не должен выполнять функции пехотинцев – его нужно отправлять "кошмарить" противника в тылу.