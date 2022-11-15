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Территорию главного города нового субъекта Российской Федерации Херсонской области полностью избавили от "фашиствующих элементов", такой информацией с общественностью поделился представитель Министерства внутренних дел России Олег Извозчиков.
По словам высокопоставленного госслужащего, силовики забрали из Херсона всех симпатизирующих фашистским подходам лиц и вывезли их в другие российские регионы. В самое ближайшее время начнутся судебные разбирательства по военным преступлениям и другим нарушениям правопорядка.
Такой любопытной информацией Извозчиков поделился во время своего выступления перед российскими парламентариями. Представитель МВД России подчеркнул, что обилие судов над военными преступниками создает проблему в виде нехватки конвойных подразделений. Извозчиков отметил, что данный вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки.
К слову, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины начали стягивать танки на Луганское направление, об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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