России пора менять тактику спецоперации - Кедми

России пора менять тактику спецоперации - Кедми
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Действовать нужно еще жестче

Политолог Яков Кедми считает, что с центрами принятия решения в ходе специальной военной операции на Украине необходимо разбираться еще до того, как противник попытается атаковать – такую тактику применяет Израиль в отношении своих противников.

Кедми уточнил, что подобное решение нужно принимать уже на политическом уровне. Функция армии же сводится к его выполнению. Руководство Израиля дает больше свободы своим силовым ведомствам – поэтому с Палестиной израильское руководство справляется лучше остальных стран, у которых есть свои враги.

Политолог указал, что вокруг Израиля постоянно были сосредоточены военные базы, однако Тель-Авив не дожидался появления противника у своих ворот. Поэтому противнику остается все время думать исключительно о "самозащите".

"Тактика такая: пусть все время бегают, пытаясь найти защиту. А если бы иностранные инструкторы погибли на такой базе... Ну действенно", – высказался Кедми.

Политолог выразил уверенность, что и российское руководство понимает эффективность такой тактики.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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