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Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что не понимает смысла массовой ракетной атаки по украинской инфраструктуре, произошедшей накануне – военнослужащий выразил уверенность, что такие удары бесполезны.
Конечный эффект от подобных атак также непонятен. Пока у Украины сохраняется доступ к оружию, поставляемому щедрым Западом, ВСУ будут воевать. Логично, что нужно обрубить для Украины поставки НАТО.
"У меня остается вопрос об этом эффекте. На польской границе у них железнодорожный узел, несколько мостов и тоннелей, которые нужно уничтожить. И это намного эффективнее обстрелов украинской энергетической системы", – высказался генерал.
А пока, считает Соболев, удары по украинской инфраструктуре можно воспринимать в качестве мести за обстрелы Донбасса. Тем временем вооруженные силы Украины продолжают обстрелы Белгородской области.
"Стыдно слушать новости про обстрелы наших территорий", – высказался генерал.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", в ночь на 16 ноября беспилотник атаковал нефтебазу в Орловской области, в результате чего произошел взрыв.
Пострадавших в ходе инцидента нет