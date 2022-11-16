Генерал назвал способ уничтожить оружие НАТО на Украине

Генерал назвал способ уничтожить оружие НАТО на Украине
Staff Sgt. Royce Dorman/www.globallookpress.com
Нужно срочно менять тактику СВО, считает эксперт

Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что не понимает смысла массовой ракетной атаки по украинской инфраструктуре, произошедшей накануне – военнослужащий выразил уверенность, что такие удары бесполезны.

Конечный эффект от подобных атак также непонятен. Пока у Украины сохраняется доступ к оружию, поставляемому щедрым Западом, ВСУ будут воевать. Логично, что нужно обрубить для Украины поставки НАТО.

"У меня остается вопрос об этом эффекте. На польской границе у них железнодорожный узел, несколько мостов и тоннелей, которые нужно уничтожить. И это намного эффективнее обстрелов украинской энергетической системы", – высказался генерал.

А пока, считает Соболев, удары по украинской инфраструктуре можно воспринимать в качестве мести за обстрелы Донбасса. Тем временем вооруженные силы Украины продолжают обстрелы Белгородской области.

"Стыдно слушать новости про обстрелы наших территорий", – высказался генерал.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", в ночь на 16 ноября беспилотник атаковал нефтебазу в Орловской области, в результате чего произошел взрыв.

Источник: НСН ✓ Надежный источник
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