Но какие-то крохи кидает, чтобы пламя конфликта не погасло

В ночь на 16 ноября и днем российские войска продолжили ракетные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. Киев утверждает, что РФ выпустила девяносто ракет, а президент Зеленский продолжил прежний нарратив о том, что ВСУ защищает весь блок НАТО, жертвуя собой.

Военный эксперт, политолог Андрей Головатюк указал, что у вооруженных сил Украины остается высоким риск быть парализованными из-за обстрелов объектов энергетического снабжения. Постоянные обстрелы с каждым разом повышают эту вероятность. Если до осени такая тактика Россией не слишком сильно использовалась, то теперь нет ни дня без атаки по стратегическим объектам Украины.

Вполне естественно, продолжил спикер, что Киев паникует, осознавая свое фатальное положение в случае прекращения военных поставок от Запада. Если к власти в США вновь придут республиканцы, Белый дом гарантированно поднимет вопрос о тратах всех средств, выделенных Украине на военную помощь.

"Потому Зеленский сейчас будет во все трубы трубить, чтобы эту ситуацию оставить в том виде, в каком она есть – чтобы помощь поступала также систематически и бесперебойно", – отметил специалист.

Украинский режим пытается выбить новые поставки оружия, используя кейс с недавним падением двух ракет ПВО ВСУ на территорию Польши: Киев начал утверждать, что речь идет якобы о российских снарядах. Запад, однако, отказал Зеленскому в попытке пиара и лоббировании расширения поставок с таким поводом. Конгресс уже утверждает, что именно Украина поставляла Баку боевые припасы с белым фосфором, которые применялись в ходе карабахского конфликта в 2020 году.

При этом удары российской стороны были избирательными: в Минобороны России заявили, что за 15 ноября не было нанесено ни одного массированного удара по объектам в Киеве высокоточными средствами поражения, пишет "Пятый канал".