Тактические маневры осложняются холодами

В условиях приближающихся морозов у сторон в украинском конфликте появляется возможность для инициации переговорного процесса. Такого мнения придерживается председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, хотя Киев ранее железно утверждал, что диалог с Москвой для него неприемлем.

Как правило, указал генерал, холода предоставляют возможность дипломатического урегулирования. Замедление тактических маневров как раз открывает подобное окно.

Милли полагает, что у украинской стороны практически нет возможности вытеснить противника с территории страны. По крайней мере, такая возможность в настоящее время ничтожно мала, передает URA.ru.

Генерал допускает, однако, что РФ может принять политическое решение о выводе войск, однако настаивать на таком коллективный Запад может в том случае, если оппонент будет лишен основных сил, уточняет телеканал "360".