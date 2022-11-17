Украина снова под обстрелом

С утра 17 ноября по всей Украине гремят взрывы. Пресс-представитель сил обороны ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в Одессе продолжается воздушная тревога из-за нанесения ракетного удара.

С утра также сообщается о взрывах в Днепропетровске, по всей области вводятся отключения света. По некоторым данным, сработала система противовоздушной обороны, некоторые промышленные объекты получили повреждения. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что ракеты поразили газовую инфраструктуру, в Днепре и "Южмаше" также были удары. По всей Украине объявлена воздушная тревога, отмечает телеканал "360".

Российские войска с октября практически на ежедневной основе атакуют с помощью ракет инфраструктуру противника после террористического акта на Крымском мосту, спланированного Киевом совместно с западными спецслужбами. В начале ноября украинские власти сообщали, что инфраструктура разрушена на 40 процентов.

Украинская сторона тем временем обстреливает Донбасс: РИА ФАН опубликовало видео с последствиями обстрела Киевского района Донецка силами ВСУ.