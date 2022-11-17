Зиму украинская экономика уже не переживет

При продолжении ракетных атак по украинской энергетике Киев будет сталкиваться с ростом давления – ведь при таких повреждениях требуется все больше помощи для поддержания как армии, так и гражданского населения. Вероятно, отток беженцев будет расти, пишет "Свободная Пресса", ссылаясь на Military Watch.

Американские аналитические круги берут в расчет такой фактор, как усталость, преобладающую внутри украинского и европейского обществ. На фоне народного раздражения Харьковское и Херсонское направления уже не будут играть никакого значения, когда страна будет мерзнуть.

А военный эксперт Майк Уитни уверен, что ротация в российском Генштабе принесла ощутимые плоды Москве. Вывод войск с правого берега Днепра был тяжелым и крайне непопулярным решением. Валерий Залужный, вероятнее всего, продолжал бы оборонять Херсон – но при этом потерял бы группировку в 25 тысяч бойцов.

НАТО в принципе не верит в победу Украины – потому и создали группировку в Румынии и Польше численностью в 90 тыс. человек. Кремль донес до Белого дома через Салливана, что ввод контингента альянса на Украину уже означает мировую войну. Правда, так говорят лишь журналисты, ссылающиеся на инсайдеров – как на самом деле, никто не знает.

По расчетам американцев, у Киева имеется всего два месяца на завершение военной кампании на оптимальных для себя условиях. Американцы демонстрируют чрезвычайное беспокойство из-за ситуации, которая складывается перед Зеленским: украинской экономике отводится всего два месяца. И через 60 дней она полностью рухнет.

Запад вместе с тем продолжает отправлять на Украину оружие: Пентагон пообещал передать ВСУ новые ПВО, артиллерию и боевые припасы. Украинской армии помогут шесть стран, включая Канаду – она выделит полмиллиарда долларов на технику и зимнее снаряжение, пишет "Пятый канал".