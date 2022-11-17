В Кремле указали, что у украинцев "семь пятниц на неделе"

Россия поставила несколько целей перед началом спецоперации на Украине – и добиться их реализации можно двумя способами, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, всего можно достичь и с помощью дипломатии, если это отвечает интересам Москвы.

"Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны. Они могут достигаться или посредством СВО, или посредством переговоров", – приводит его слова РБК.

Тем не менее, подчеркнул Песков, по таким вопросам общественного переговорного процесса не бывает. Ранее Киев настаивал, чтобы общение с российской стороной по урегулированию конфликта проходило в публичном пространстве. Как отметил представитель президента РФ, это свидетельствует о том, что Украина однозначно не хочет никаких переговоров.

Пресс-секретарь заявил, что "у украинских визави семь пятниц на неделе", приведя в пример начало и прекращение переговоров под присмотром Анкары, а также принятие Киевом закона о запрете переговорного процесса с Москвой.

Он выразил мнение, что в этом вопросе на украинскую власть может оказать влияние Вашинтон, передает телеканал "360". Но до тех пор российская сторона будет достигать поставленных целей посредством СВО.