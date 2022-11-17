Есть два варианта: Москва обозначила будущее СВО

Есть два варианта: Москва обозначила будущее СВО
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Кремле указали, что у украинцев "семь пятниц на неделе"

Россия поставила несколько целей перед началом спецоперации на Украине – и добиться их реализации можно двумя способами, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

По его словам, всего можно достичь и с помощью дипломатии, если это отвечает интересам Москвы. 

"Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны. Они могут достигаться или посредством СВО, или посредством переговоров", – приводит его слова РБК. 

Тем не менее, подчеркнул Песков, по таким вопросам общественного переговорного процесса не бывает. Ранее Киев настаивал, чтобы общение с российской стороной по урегулированию конфликта проходило в публичном пространстве. Как отметил представитель президента РФ, это свидетельствует о том, что Украина однозначно не хочет никаких переговоров. 

Пресс-секретарь заявил, что "у украинских визави семь пятниц на неделе", приведя в пример начало и прекращение переговоров под присмотром Анкары, а также принятие Киевом закона о запрете переговорного процесса с Москвой.

Он выразил мнение, что в этом вопросе на украинскую власть может оказать влияние Вашинтон, передает телеканал "360". Но до тех пор российская сторона будет достигать поставленных целей посредством СВО. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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