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Свистопляска вокруг Запорожской атомной электростанции не прекращается. На крупнейшую в Европе станцию были допущены эксперты МАГАТЭ, однако их ангажированная позиция была сразу очевидна. Сегодня, 18 ноября, стало известно, что организация настаивает на отказе России от стратегически важного объекта.
Как отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей", в МАГАТЭ считают, что у нашей страны нет никаких оснований претендовать на ЗАЭС. В связи с этим была принята антироссийская резолюция, которая призывает Москву отказаться от станции.
В документе указано, что в МАГАТЭ очень обеспокоены из-за обстрелов ядерного объекта и давления на обслуживающий персонал, отмечает издание РИА ФАН. Впрочем, кто осуществляет обстрелы, там не указано.
МАГАТЭ ожидаемо заняла проукраинскую позицию и требует от России отказаться от притязаний на станцию, а также уважать "территориальную целостность" Незалежной. От России требуют немедленно вывести своих военных и специалистов со станции, передает "Радио 1". Разумеется, такое развитие событий для нас неприемлемо.
Это коснулось только одного обвиняемого