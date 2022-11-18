Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Киев открыто призывал Тбилиси открыть "второй фронт" против Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.
Чиновник подчеркнул, что вовсе не интерпретирует диалог с украинскими коллегами в вольном формате, а передает слова Киева, которые были адресованы грузинской оппозиции.
"А вообразите себе, если бы кто-то из них только был у власти. Сомневается кто-то, что страна в таком случае не превратилась бы во "второй фронт"? Превратились бы в полигон", – высказался глава грузинского кабмина, выступая перед парламентом.
Гарибашвили выразил уверенность, что местные оппозиционные элиты бы в таком случае даже не справились бы с ситуацией и непременно растеряли суверенитет, который был бы передан российской стороне.
В Тбилиси многократно подчеркивали, что не намерены поддерживать санкционные меры коллективного Запада в отношении РФ из-за специальной военной операции на Украине.
Организация считает, что у нас "нет прав" на станцию
Многие отлично понимают реальную сущность киевского режима