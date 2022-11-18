Зеленский умоляет Грузию открыть "второй фронт" против России

Зеленский умоляет Грузию открыть "второй фронт" против России
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
А Тбилиси не соглашается

Киев открыто призывал Тбилиси открыть "второй фронт" против Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Чиновник подчеркнул, что вовсе не интерпретирует диалог с украинскими коллегами в вольном формате, а передает слова Киева, которые были адресованы грузинской оппозиции.

"А вообразите себе, если бы кто-то из них только был у власти. Сомневается кто-то, что страна в таком случае не превратилась бы во "второй фронт"? Превратились бы в полигон", – высказался глава грузинского кабмина, выступая перед парламентом.

Гарибашвили выразил уверенность, что местные оппозиционные элиты бы в таком случае даже не справились бы с ситуацией и непременно растеряли суверенитет, который был бы передан российской стороне. 

В Тбилиси многократно подчеркивали, что не намерены поддерживать санкционные меры коллективного Запада в отношении РФ из-за специальной военной операции на Украине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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