А Тбилиси не соглашается

Киев открыто призывал Тбилиси открыть "второй фронт" против Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Чиновник подчеркнул, что вовсе не интерпретирует диалог с украинскими коллегами в вольном формате, а передает слова Киева, которые были адресованы грузинской оппозиции.

"А вообразите себе, если бы кто-то из них только был у власти. Сомневается кто-то, что страна в таком случае не превратилась бы во "второй фронт"? Превратились бы в полигон", – высказался глава грузинского кабмина, выступая перед парламентом.

Гарибашвили выразил уверенность, что местные оппозиционные элиты бы в таком случае даже не справились бы с ситуацией и непременно растеряли суверенитет, который был бы передан российской стороне.



В Тбилиси многократно подчеркивали, что не намерены поддерживать санкционные меры коллективного Запада в отношении РФ из-за специальной военной операции на Украине.