Операция проведена на Запорожском направлении

Запорожская область остается одной из самых горячих точек на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Российские военнослужащие рассказали, как на этом направлении была разгромлена группа реактивных установок "Град", которые использовались незалежными для того, чтобы продолжать терроризировать мирное население и обстреливать наши позиции.



В ликвидации вражеского вооружения первую скрипку сыграли расчеты мощных самоходных артиллерийских установок "Акация". Высокоэффективные системы Южного военного округа сровняли с землей не только "Грады", но и ряд опорных пунктов, занятых незалежными на территории подконтрольной киевскому режиму Запорожской области.

Такой информацией с журналистами поделился начальник расчетов с позывным "Ангара". Украинские реактивные установки были ликвидированы с расстояния порядка 15 километров. Командир рассказал, что сейчас украинские вояки окопались и не предпринимают активных действий. Успешная работа российских разведчиков позволяет выявлять места базирования противника и уничтожать его позиции.