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Все мировое пространство с замиранием сердца следит за развитием событий на полях специальной военной операции России по демилитаризации украинского государства. Сегодня, 19 ноября, стало известно, что бойцы нашей армии пошли в наступление на Донецком направлении.
Такой информацией с общественностью поделился официальный представитель главного оборонного ведомства нашей страны Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант сообщил, что, по последним данным, при наступлении в Донецкой народной республике было уничтожено более 120 украинских вояк.
Также наши военнослужащие сумели успешно отбить нападение незалежных боевиков на Купянском направлении, в ожесточенных боях были уничтожены 60 военных ВСУ, а также иностранные наемники. Атака украинцев была отбита и на Краснолиманском направлении.
За минувшие сутки ракетным войскам, артиллеристам и авиации удалось сровнять с землей девять пунктов управления Вооруженных сил Украины. Также была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы – это вооружение украинским воякам предоставили американцы.
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